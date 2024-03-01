Tottenham'ın golcüsü Richarlison 1 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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Tottenham'ın golcüsü Richarlison 1 ay sahalardan uzak kalacak

Tottenham forması giyen Brezilyalı forvet Richarlison, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Takımın teknik direktörü Ange Postecoglou, Crystal Palace maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Richarlison'ın üç ila dört hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Bu sezon 22 maçta forma giyen Richarlison, 10 gol atmıştı.

01.03.2024 17:59  Güncelleme: 18:01
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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham forması giyen Brezilyalı forvet Richarlison, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Takımın teknik direktörü Ange Postecoglou, yarın karşılaşacakları Crystal Palace maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, "Richarlison üç ila dört hafta sahalardan uzak kalacak. Son maçta dizinden sakatlandı." dedi.

Premier Lig'de 47 puanla 5. sırada bulunan Tottenham'ın 26 yaşındaki golcü oyuncusu, ligde bu sezon 22 maçta forma giyerken 10 gol atma başarısı gösterdi.

Kaynak: AA

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