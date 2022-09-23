Tottenham, Kim Min-jae için gemileri yaktı! Napoli'ye 30 milyon euro teklif ettiler

Fenerbahçe forması altında unutulmaz bir performans sergileyen ve İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae'nin Çizme günleri kısa sürecek gibi duruyor. İtalya'da performansına kaldığı yerden devam eden Güney Koreli yıldız savunmacıya İngiliz devi Tottenham talip oldu.

TRANSFERİ DEVRE ARASINDA TAMAMLAMAK İSTİYORLAR

İngiltere'nin köklü takımı Tottenham'ın savunmayı güçlendirmek için Kim Min-Jae'yi listesine aldığı öğrenildi. Güney Koreli oyuncu için 30 milyon Euro'yu gözden çıkaran Tottenham, devre arasında bu transferi bitirmeyi planlıyor. Bu sezon Napoli formasını 8 maçta sırtına geçiren Kim, 2 gol atma becerisi gösterdi.