Tottenham, Kim Min-jae için gemileri yaktı! Napoli'ye 30 milyon euro teklif ettiler - Son Dakika
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Tottenham, Kim Min-jae için gemileri yaktı! Napoli'ye 30 milyon euro teklif ettiler

23.09.2022 10:03
Tottenham, Kim Min-jae için gemileri yaktı! Napoli'ye 30 milyon euro teklif ettiler

Fenerbahçe'de sergilediği etkili performans sonucu Avrupa devlerinin dikkatini çeken ve İtalya'nın kalburüstü takımlarından Napoli'ye transfer olan Güney Koreli savunmacı Kim Min-jae'ye Ada'dan talip çıktı. Premier Lig ekibi Tottenham, Napoli forması altında kısa sürede büyük beğeni toplayan 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için 30 milyon euro teklif etti. İngiliz ekibi, bu transferi devre arasında noktalamak istiyor.

Fenerbahçe forması altında unutulmaz bir performans sergileyen ve İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae'nin Çizme günleri kısa sürecek gibi duruyor. İtalya'da performansına kaldığı yerden devam eden Güney Koreli yıldız savunmacıya İngiliz devi Tottenham talip oldu.

TRANSFERİ DEVRE ARASINDA TAMAMLAMAK İSTİYORLAR

İngiltere'nin köklü takımı Tottenham'ın savunmayı güçlendirmek için Kim Min-Jae'yi listesine aldığı öğrenildi. Güney Koreli oyuncu için 30 milyon Euro'yu gözden çıkaran Tottenham, devre arasında bu transferi bitirmeyi planlıyor. Bu sezon Napoli formasını 8 maçta sırtına geçiren Kim, 2 gol atma becerisi gösterdi.

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Kim Min-Jae, Fenerbahçe, Tottenham, Napoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tottenham, Kim Min-jae için gemileri yaktı! Napoli'ye 30 milyon euro teklif ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tottenham, Kim Min-jae için gemileri yaktı! Napoli'ye 30 milyon euro teklif ettiler - Son Dakika
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