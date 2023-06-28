Tottenham, küme düşen Leicester City'den James Maddison'ı transfer etti

Premier Lig ekibi Tottenham, Leicester City'den James Maddison ile her konuda anlaşma sağladı. Spurs, 40 milyon sterlin bonservis bedeliyle transferi bitirecek.
Tottenham uzun süredir peşinde koştuğu James Maddison transferinde mutlu sona ulaştı. İngiliz ekibi, 26 yaşındaki başarılı orta saha ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalayacak.
2018'de 25 milyon euro bedelle Leicester City'e transfer olan James Maddison, bu sezon küme düşen İngiliz ekibinde 32 maçta 10 gol ve 9 asistlik performans göstermişti.
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