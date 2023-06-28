Tottenham, küme düşen Leicester City'den James Maddison'ı transfer etti - Son Dakika
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Tottenham, küme düşen Leicester City'den James Maddison'ı transfer etti

28.06.2023 09:43

Premier Lig ekibi Tottenham, Leicester City'den James Maddison ile her konuda anlaşma sağladı. 40 milyon sterlin bonservis bedeliyle transferi tamamlayacak olan Spurs, kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalayacak. Maddison, geçtiğimiz sezon Leicester City'de 32 maçta 10 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.

Premier Lig ekibi Tottenham, Leicester City'den James Maddison ile her konuda anlaşma sağladı. Spurs, 40 milyon sterlin bonservis bedeliyle transferi bitirecek.

RESMİ SÖZLEŞME AN MESELESİ

Tottenham uzun süredir peşinde koştuğu James Maddison transferinde mutlu sona ulaştı. İngiliz ekibi, 26 yaşındaki başarılı orta saha ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalayacak.

19 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

2018'de 25 milyon euro bedelle Leicester City'e transfer olan James Maddison, bu sezon küme düşen İngiliz ekibinde 32 maçta 10 gol ve 9 asistlik performans göstermişti.

Küme düşen Leicester'dan bir parça da onlar kopardı! James Maddison, Tottenham'da
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SON DAKİKA: Tottenham, küme düşen Leicester City'den James Maddison'ı transfer etti - Son Dakika
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