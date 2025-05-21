UEFA Avrupa Ligi final maçında Tottenham Hotspur ile Manchester United karşı karşıya geldi. İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadyumu'nda oynanan maçı Tottenham Hotspur, 1-0'lık skorla kazandı.
Tottenham Hotspur'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Brennan Johnson kaydetti. Manchester United'da milli kalecimiz Altay Bayındır, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak Avrupa'da 41 yıl aradan sonra kupa kazanmayı başardı.
Son Dakika › Spor › Tottenham, Manchester United'ı tek golle devirerek 41 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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