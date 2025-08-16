Tottenham sezona fırtına gibi girdi

Premier Lig'in ilk hafta maçında Tottenham, sahasında ligin yeni ekibi Burnley' ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi Tottenham, 2-0'lık skorla kazandı.

RICHARLISON YILDIZLAŞTI

Karşılaşmanın bütün bölümünde rakibinden üstün bir oyun oynayan Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 60. dakikada Brezilyalı golcü Richarlison, 66. dakikada Brennan Johnson kaydetti.

SEZONA 3 PUANLA GİRDİ

Bu sonuçla birlikte Tottenham, kötü geçirdiği sezonun ardından yeni sezona 3 puanla başladı. Burnley ise ilk maçında puanla tanışamadı. Tottenham, gelecek hafta ligde Manchester City'ye konuk olacak. Burnley ise sahasında Sunderland'i konuk edecek.