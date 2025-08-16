Premier Lig'in ilk hafta maçında Tottenham, sahasında ligin yeni ekibi Burnley' ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi Tottenham, 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmanın bütün bölümünde rakibinden üstün bir oyun oynayan Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 60. dakikada Brezilyalı golcü Richarlison, 66. dakikada Brennan Johnson kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Tottenham, kötü geçirdiği sezonun ardından yeni sezona 3 puanla başladı. Burnley ise ilk maçında puanla tanışamadı. Tottenham, gelecek hafta ligde Manchester City'ye konuk olacak. Burnley ise sahasında Sunderland'i konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Tottenham sezona fırtına gibi girdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?