Tottenham sezona fırtına gibi girdi

16.08.2025 19:00
Premier Lig'in ilk hafta maçında Tottenham, sahasında Burnley'i 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibinde golleri Richarlison (2) ve Brennan Johnson kaydetti.

Premier Lig'in ilk hafta maçında Tottenham, sahasında ligin yeni ekibi Burnley' ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi Tottenham, 2-0'lık skorla kazandı.

RICHARLISON YILDIZLAŞTI

Karşılaşmanın bütün bölümünde rakibinden üstün bir oyun oynayan Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 60. dakikada Brezilyalı golcü Richarlison, 66. dakikada Brennan Johnson kaydetti.

SEZONA 3 PUANLA GİRDİ

Bu sonuçla birlikte Tottenham, kötü geçirdiği sezonun ardından yeni sezona 3 puanla başladı. Burnley ise ilk maçında puanla tanışamadı. Tottenham, gelecek hafta ligde Manchester City'ye konuk olacak. Burnley ise sahasında Sunderland'i konuk edecek.

