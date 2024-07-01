Tour de France'ta Eritreli Sporcu Biniam Girmay Üçüncü Etabı Kazandı - Son Dakika
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Tour de France'ta Eritreli Sporcu Biniam Girmay Üçüncü Etabı Kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı olan Tour de France'ın üçüncü etabını Intermarche-Wanty takımının Eritreli sporcusu Biniam Girmay kazandı. Girmay, turun üçüncü etabında birinci olarak tarihe geçti. Genel klasmanda liderlik ise EF Education–EasyPost takımının Ekvadorlu bisikletçisi Richard Carapaz'ın oldu.

01.07.2024 18:54
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Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) üçüncü etabını, Intermarche-Wanty takımının Eritreli sporcusu Biniam Girmay kazandı.

Bu yıl 111'inci kez düzenlenen Tour de France'a, İtalya'nın Piacenza ile Torino kentleri arasındaki 230.8 kilometrelik etapla devam edildi.

Eritreli sürücü Girmay, 5 saat 26 dakika 48 saniyelik derecesiyle turun üçüncü etabını ilk sırada tamamladı. Biniam Girmay, Tour de France'ta etap zaferi elde eden ilk Afrikalı olarak tarihe geçti.

Movistar'dan Kolombiyalı sporcu Fernando Gaviria ikinci, Lotto-Dstny ekibinden Belçikalı Arnaud de Lie ise üçüncü basamakta yer aldı.

Genel klasmanda liderliğe yükselen EF Education–EasyPost takımının Ekvadorlu bisikletçisi Richard Carapaz, 15 saat 20 dakika 18 saniyelik süresiyle sarı mayonun yeni sahibi oldu.

Organizasyon, yarın İtalya'nın Pinerolo ile Fransa'nın Valloire yerel idareleri arasındaki 139.6 kilometrelik etapla devam edecek.

Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 21 Temmuz Pazar günü Fransa'nın Nice kentinde son bulacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tour de France'ta Eritreli Sporcu Biniam Girmay Üçüncü Etabı Kazandı - Son Dakika
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