Tour Of Antalya'nın ikinci gününde koşulan 141.9 kilometrelik Demre-Antalya etabını 3 saat 28 dakika 08 saniyelik derecesiyle Bahrain Victorious Takımı'ndan Matevz Govekar kazandı.
Bu yıl 7.'si düzenlenen Tour Of Antalya'da, ikinci gün Demre-Antalya etabıyla tamamlandı. Demre'den verilen starta 172 sporcu katıldı. Düne göre sadece bir sporcunun yarıştan çekildiği 141.9 kilometrelik etapta, 3 saat 28 dakika 08 saniyelik derecesiyle Bahrain Victorious Takımı'ndan Matevz Govekar birinci oldu. Genel klasmanda ise Polti Kometa takımından Giovanni Lonardi Magenta birinciliğe yükseldi. Magenta, yarınki etapta renkli mayoyu giyecek.
Mayolar sahiplerini buldu
Genel klasman liderine verilen AKRA sponsorluğunda Magenta Mayo'yu Polti Kometa Giovanni Lonardi elde etti. 23 yaşındaki İtalyan sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz giydirdi. En iyi sprintere verilen Diana Travel Sarı Mayo'yu Polti Kometa Giovanni Lonardi elde etti. Sporcuya mayosunu Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan giydirdi. En iyi tırmanışçıya verilen Corendon Airlines Turuncu Mayo'yu Beykoz Belediyesi Spor'dan Natnael Berhane kazandı. Sporcuya mayosunu AKRA Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut takdim etti. Beyond Antalya klasman liderine verilen Fraport TAV Antalya Airport sponsorluğundaki Yeşil Mayo'yu Alpecin-Deceuninck Takımı'ndan Jensen Plowright kazandı. Yeni Zelandalı sporcuya mayosunu AKRA Hotel Genel Müdürü Gökhan Polat giydirdi.
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Son Dakika › Spor › Tour Of Antalya'da ikinci günün galibi Matevz Govekar - Son Dakika
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