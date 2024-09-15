Tour of İstanbul'da Mathieu Burgaudeau Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tour of İstanbul'da Mathieu Burgaudeau Şampiyon Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Tour of İstanbul'da, Fransız bisikletçi Mathieu Burgaudeau, dört gün süren turun sonunda şampiyonluk elde etti. Sağanak yağmur altında yapılan final etabını kazanarak genel klasman birinciliğini de ilan etti.

15.09.2024 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Tour of İstanbul'da kazanan Burgaudeau

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Tour of İstanbul, Yenikapı-Yenikapı etabıyla sonlandı. Dört gün süren turun şampiyonu Fransız TotalEnergies takımından Mathieu Burgaudeau oldu.

Turdaki tüm aksiyon Yenikapı'daki sağanak yağmur altındaki sprint finişiyle sona erdi. Yoğun yağış altında gidilen sprint finişinde Mathieu Burgaudeau'nun 4. etabı kazandığı günde, genel klasman şampiyonluğunu da ilan etti. Burgaudeau'nun genel klasman lideri olarak turuncu mayoyla başladığı Yenikapı-Yenikapı etabında 127 sporcu pedal çevirdi. 25 yaşındaki Fransız bisikletçi ayrıca kariyerinde ilk kez etaplı yarışta genel klasman birinciliği kazandı.

Tour of İstanbul'un genel klasmanında ilk 3 şöyle:

1- Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies)

2 - Alessandro Romele (Astana Qazaqstan Team)

3 - Emilien Jeannire (TotalEnergies)

Halk yürüyüşüne yüksek ilgi

Tour of İstanbul'un son günü Yenikapı-Yenikapı'da amatör bisikletseverler için İBB Spor İstanbul tarafından Tarihi Yarımada Bisiklet Turu düzenlendi. Tarihi Yarımada ve Haliç'e giden güzergahta trafiğe kapalı yollarda iki teker üzerinde pedal basma keyfini yaşayan 1000'e yakın bisikletli, Yenikapı'da finiş verdi.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tour of İstanbul, Sağanak Yağmur, İstanbul, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tour of İstanbul'da Mathieu Burgaudeau Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 02:01:24. #1.12#
SON DAKİKA: Tour of İstanbul'da Mathieu Burgaudeau Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement