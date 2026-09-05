Tour of İstanbul'da üçüncü etabı Kazak sporcu Daniil Pronskiy kazandı
Tour of İstanbul 2026'nın Fatih-Fatih etabını Kazak bisikletçi Daniil Pronskiy kazandı. Tarihi yarımadadaki 86,2 kilometrelik yarışta Pronskiy'in ardından Büyük Britanyalı Callum Macleod ikinci, ABD'li Noah Shelton üçüncü oldu.
Tour of İstanbul 2026 bisiklet yarışında üçüncü etabın kazananı, Kazak sporcu Daniil Pronskiy oldu.
Tarihi yarımadada altı turdan oluşan 86.2 kilometrelik Fatih-Fatih etabında, 16 takımdan 95 bisikletçi yarıştı.
Kazak bisikletçi Daniil Pronskiy'nin zirveye çıktığı etapta Büyük Britanyalı Callum Macleod ikinci, ABD'li Noah Shelton ise üçüncü oldu.
Tour of İstanbul 2026 bisiklet yarışı, dördüncü günde 7,5 kilometrelik Beykoz Spor Ormanı'nda gerçekleştirilecek Bireysel Zamana Karşı etabıyla tamamlanacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Tour of İstanbul'da üçüncü etabı Kazak sporcu Daniil Pronskiy kazandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?