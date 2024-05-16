Tour Of Sakarya Prolog Yarışları Başladı - Son Dakika
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Tour Of Sakarya Prolog Yarışları Başladı

Tour Of Sakarya Prolog Yarışları Başladı

Sakarya'da düzenlenen Tour Of Sakarya Prolog yarışları 14 takımdan 88 sporcunun katılımıyla start aldı. Serdar Anıl Depe birinci sırada tamamlandı.

16.05.2024 12:31  Güncelleme: 12:37
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SAKARYA (İHA) – Sakarya'da düzenlenen Tour Of Sakarya Prolog yarışları 14 takımdan 88 sporcunun katılımıyla start aldı. 5 kilometrelik parkurda zamana karşı yapılan yarışı Serdar Anıl Depe birinci sırada tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Festivali'nde Tour Of Sakarya yarışlarının ilk etabı olan zamana karşı yarışları başladı. İlk etap yarışmalarına 9 ülkeden 14 takım ve 88 sporcu katıldı. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başlayan zamana karşı yarışta 1 dakika arayla tek tek start alan sporcular, 5 kilometrelik parkurda birbirine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarış sonunda Serdar Anıl Depe birinci, Burak Abay ikinci, Çinli pedal Xinajing Lyu üçüncü oldu.

"Tour Of Sakarya ülkemizin yeni gelişen markalarından bir tanesi"

Yarışlar hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Tour Of Sakarya ülkemizin yeni gelişen markalarından bir tanesi. Güzel bir hafta sonu geçireceğiz. Bugün prolog yarışlarının startını verdik. Buraya gelen takımların hepsi olimpiyatlara gitmekle ilgili son hazırlıklarını kendilerinde görecekler. Bike Fest markası gelecekte çok büyüyecek" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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