Tour Of Samsun 2026 Yarışı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tour Of Samsun 2026 Yarışı Tamamlandı

Tour Of Samsun 2026 Yarışı Tamamlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tour Of Samsun 2026 sona erdi; Ramazan Yılmaz birinci, Muğla birinci takım oldu. Ödüller verildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour Of Samsun 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı sona erdi.

Samsun Doğupark'ta 27 Ağustos'ta başlayan ve 4 gün süren yarışmada 23 ülkeden 107 sporcu, 610 kilometre pedal çevirdi.

Ladik, Alaçam, İlkadım, Atakum, Çarşamba ilçelerindeki güzergahı takip eden bisikletçiler, İstiklal Meydanı'ndaki bitiş noktasına ulaştı.

Bireysel klasmanda Ramazan Yılmaz birinci, Jerome Gauthier ikinci, Mevael Girmay üçüncü oldu. Takım klasmanında Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Cycling Time birinci olurken, İstanbul Team ikinci, Project Echelon Racing üçüncü sırada yer aldı.

Meydanda düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, törenin ardından AA muhabirine, çok güzel bir yarışma olduğunu söyledi.

Türk takımlarının oldukça iyi yarıştığını anlatan Müftüoğlu, "Hem Türk takımlarının başarısı hem de Avrupa'da tek madalyalı olan Ramazan Yılmaz'ın 4 gün üst üste buradaki şampiyonluğu, turu alması bizi gururlandırdı. Ülkemizin başarısı olarak gurur verici bir durum. Bu yarış Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın liderliğinde tüm Samsunlularla birlikte gerçekleştirildi." dedi.

Kaynak: AA

Bisiklet Yarışı, Ramazan Yılmaz, Etkinlik, Samsun, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tour Of Samsun 2026 Yarışı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Galatasaray’ın iki rakibi karşılaştı PSG’den inanılmaz geri dönüş Galatasaray'ın iki rakibi karşılaştı! PSG'den inanılmaz geri dönüş

16:50
Felaket göz göre göre mi geldi Batan gemide dün dehşeti yaşamışlar
Felaket göz göre göre mi geldi? Batan gemide dün dehşeti yaşamışlar
16:43
Maç biteli saatler oldu, tansiyon dinmiyor Göztepe’den bir flaş paylaşım daha
Maç biteli saatler oldu, tansiyon dinmiyor! Göztepe'den bir flaş paylaşım daha
16:02
Gemi faciasında zamana karşı yarış Kayıp 23 kişi aranıyor
Gemi faciasında zamana karşı yarış! Kayıp 23 kişi aranıyor
16:00
Fatih’te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü
15:51
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı Kalp krizi böyle gelmiş
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
15:26
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 17:05:47. #7.12#
SON DAKİKA: Tour Of Samsun 2026 Yarışı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement