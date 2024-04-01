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Toyota Gazoo'dan Kalle Rovanpera, Kenya Rallisi'ni kazandı - Son Dakika
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Spor

Toyota Gazoo'dan Kalle Rovanpera, Kenya Rallisi'ni kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2024 sezonunun üçüncü ayağı olan Kenya Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Fin pilot Kalle Rovanpera kazandı. Kenya'da düzenlenen 19 etaplık mücadeleyi 3 saat 36 dakika 4 saniyede tamamlayan Rovanpera, bu sezon ilk, kariyerinin 12. ralli galibiyetini elde etti. Toyota Gazoo'dan Japon Takamoto Katsuta ikinci, M-Sport Ford takımından Fransız Adrien Fourmaux ise üçüncü oldu. Pilotlar klasmanında Thierry Neuville zirvede yer aldı.

01.04.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2024 sezonunun üçüncü ayağı olan Kenya Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Fin pilot Kalle Rovanpera kazandı.

Kenya'da düzenlenen 19 etaplık mücadeleyi 3 saat 36 dakika 4 saniyede tamamlayan son iki yılın şampiyonu Rovanpera, bu sezon ilk, kariyerinin 12. ralli galibiyetini elde etti.

Toyota Gazoo'dan Japon Takamoto Katsuta, liderin 1 dakika 37.8 saniye gerisinde ikinci, M-Sport Ford takımından Fransız Adrien Fourmaux ise Rovanpera'nın 2 dakika 25.1 saniye arkasında üçüncü oldu.

Pilotlar klasmanında Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) 67 puanla zirvede yer aldı. Belçikalı sürücüyü, 61 puanla Büyük Britanyalı Elfyn Evans (Toyota Gazoo) ve 46 puanla Fourmaux izledi.

WRC'nin 4. ayağı 18-21 Nisan'da Hırvatistan'da düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Toyota Gazoo'dan Kalle Rovanpera, Kenya Rallisi'ni kazandı - Son Dakika

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