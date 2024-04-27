TPAO Batman Petrolspor TFF 2. Lig'e yükseldi - Son Dakika
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TPAO Batman Petrolspor TFF 2. Lig'e yükseldi

TPAO Batman Petrolspor TFF 2. Lig\'e yükseldi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son hafta mücadelesinde Turgutluspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden TPAO Batman Petrolspor, bir sezon aranın ardından tekrar TFF 2. Lig'e yükseldi. Maçta öne geçen Batman ekibi, son dakikada attığı golle galibiyeti elde etti ve taraftarlar kutlamalar yaptı.

27.04.2024 18:37  Güncelleme: 18:38
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TFF 3. Lig 2. Grup son hafta mücadelesinde deplasmanda Turgutluspor'u 3-2 mağlup eden TPAO Batman Petrolspor, bir sezon aranın ardından tekrar TFF 2. Lig'e yükseldi.

Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki mücadelede 21. dakikada Akın Akman ile öne geçen TPAO Batman Petrolspor, ikinci yarıda 76. dakikada Nurettin Çağlar ile farkı 2'ye çıkardı. Turgutluspor'un 83. ve 86. dakikalardan Noyan Öz ile 2-2 beraberliği yakaladığı maçta 90. dakikada Tunç Murat Behram ile 3-2 öne geçen Batman ekibi maçtan galip gelmeyi başardı.

Bu sonuçla puanını 60'a çıkaran Teknik Direktör Mesut Toros yönetimindeki TPAO Batman Petrolspor, TFF 2. Lig'e yükseldi. Karşılaşmanın ardından sevinç yaşayan taraftarlar, Batman'da kutlamalar yaptı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TPAO Batman Petrolspor TFF 2. Lig'e yükseldi - Son Dakika

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