Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Antalya Stadyumu\'nu bayraklarla donattı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nu bordo-mavili bayraklarla süsledi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde bugün saat 20.45'te Trabzonspor ile Konyaspor, Antalya'da karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka için Trabzon Büyükşehir Belediyesi, stadyum çevresinin yanı sıra taraftarlara ayrılan tribünleri de bordo-mavi bayraklarla donattı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şehrimizin gururu Trabzonspor'umuzun her şehirde ve her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" denildi. - ANTALYA