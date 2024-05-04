Trabzon\'da düzenlenecek bisiklet turu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Trabzon'da yarın düzenlenecek "11. Yeşilay Bisiklet Turu" dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarın 10.30-11.00 saatleri arasında bisiklet turu gerçekleştirilecek.
Etkinlik süresince, Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi, Bohem Pastanesi arası, Beşirli iç yol, Tanjant Yolu, Gülbaharhatun Kavşağı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu alt yolu trafiğe kapatılacak.
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