Trabzon'da 15 Bin Çocuk ve Genç Yaz Spor Okullarından Faydalanıyor - Son Dakika
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Spor

Trabzon'da 15 Bin Çocuk ve Genç Yaz Spor Okullarından Faydalanıyor

Trabzon'un 18 ilçesinde düzenlenen yaz spor okullarına 15 bin çocuk ve genç kayıt yaptırdı. İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, çocukların spora yatkın olduğunu belirterek, 31 branşta devam eden spor okullarında nitelikli eğitimlerin verildiğini söyledi. Yüzme branşı en çok talep gören branş olurken, 5 portatif ve 2 yarı olimpik havuzda eğitimler sürüyor.

27.07.2024 12:31
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Trabzon'un 18 ilçesinde 31 branşta organize edilen yaz spor okullarından 15 bin çocuk ve genç faydalanıyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, AA muhabirine, spor şehri Trabzon'da çocukların spora yatkın ve yetenekli olduğunu söyledi.

Arıcıoğlu, Valilik himayesinde, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait 71 tesiste 217 antrenörler eşliğinde 31 branşta yaz spor okullarının devam ettiğini belirtti.

Sporu seven çocuk ve gençlere hizmet verildiğini aktaran Arıcıoğlu, "Amacımız çocuklarımızın kaliteli eğitimler alması. Spor okullarımızda bir antrenör kaç kişiyle çalışması gerekiyorsa, o kadar kişiyle çalışıyor. Hem nitelik hem nicelik bizim için önemli. İkisini birlikte yürütüyoruz." dedi.

Arıcıoğlu, en çok yüzmeye talep olduğuna işaret ederek, il genelinde 5 portatif ve 2 yarı olimpik havuzda eğitimlerin sürdüğünü ifade etti.

Uzman antrenörler eşliğinde yetenekli sporcu taramaları da yapıldığına işaret eden Arıcıoğlu, yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aktardı.

Arıcıoğlu, yaz spor okullarına kayıtların sürdüğünü anımsatarak, "Velilerimiz e-devlet üzerinden de kayıt yaptırabilirler. Direkt tesislere gidip atölyelerimize çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet edebilirler. Çocuklarımız, gençlerimiz spor yapsınlar. " diye konuştu.

Kaynak: AA

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