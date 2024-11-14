Trabzon'da 15. Paten Futbolu Dünya Kupası - Son Dakika
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Spor

Trabzon'da 15. Paten Futbolu Dünya Kupası

Trabzon, 21-26 Kasım'da 24 ülkenin katılımıyla Paten Futbolu Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

14.11.2024 11:50
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Trabzon'da 24 ülkenin katılımıyla "15. Paten Futbolu Dünya Kupası" organize edilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dünya Paten Futbolu Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde 21-26 Kasım'da uluslararası organizasyon gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'de ilk kez Trabzon'da düzenlenecek 15. Paten Futbolu Dünya Kupası için takımların kıyasıya mücadele edeceği, açılışın 21 Kasım Perşembe günü Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 13.00'de gerçekleştirileceği kaydedildi.

Spor şehri Trabzon'un, uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacağına işaret edilen açıklamada, "4 kıtada yer alan 24 ülkeden gelecek sporcuları ağırlayacağız. Bu büyük organizasyon, Trabzon'un uluslararası spor merkezi olma yolundaki konumunu güçlendirecek. Spor tutkunlarını ve heyecan dolu müsabakaları ücretsiz olarak izlemek isteyen herkesi 21-26 Kasım tarihleri arasında Hayri Gür Spor Salonu'na bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzon'da 15. Paten Futbolu Dünya Kupası - Son Dakika

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