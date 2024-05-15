Trabzon'da 19 Mayıs ve Gençlik Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzon'da 19 Mayıs ve Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Trabzon\'da 19 Mayıs ve Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Trabzon'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.

15.05.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.

Kutlamalar kapsamında 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, gazetecilere, öğrencilerle sporcularla ve gençlerle çok güzel bir katılım olduğunu söyledi.

Arıcıoğlu, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası'nın çeşitli etkinliklerle devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Valiliğimizin himayelerinde inşallah çok da güzel bir kutlama programımız olacak. Bu kutlama programına da şimdiden bütün Trabzonlu hemşehrilerimizi davet ediyorum. 19 Mayıs Pazar günü Beşirli Spor Salonu'nda kutlama programımız olacak. Bana göre Türkiye'nin en özel programlarından biri olacak. Bütün vatandaşlarımızı, gençlerimizi salona davet ediyorum. Büyükşehir Belediye bandosu, şiirler, spor gösterileri olacak. Herkesin gelmesini özellikle istiyorum. Ben bütün gençlerimizi, sporcularımızı, vatandaşlarımızı etkinliklerimize katılmaya, etkinliklerimizi takip etmeye davet ediyorum."

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon'da 19 Mayıs ve Gençlik Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:52:21. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da 19 Mayıs ve Gençlik Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement