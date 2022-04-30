Trabzon'da büyük sevinç - Son Dakika
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Trabzon'da büyük sevinç

30.04.2022 23:09
Trabzon'da büyük sevinç

Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Hakemin bitiş düdüğü ile sahaya giren binlerce taraftar, futbolcularla birlikte şampiyonluğu horon oynayarak kutladı.

Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 2-2 berabere devam ederken uzatma dakikalarında hakemin bir pozisyonda çaldığı düdüğü maçın bitişi olarak anlayan taraftarlar sahaya girdi. Uyarı anonsları ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile taraftarların tribüne dönmesi üzerine karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Uzatma dakikalarında skor değişmeyince rakibinden 1 puan alan bordo-mavililer, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte taraftarlar yeniden sahaya girdi. Bu sırada hakem ve futbolcular sahada zor anlar yaşadı. Taraftarlar teknik heyet ve futbolcuklarla birlikte sahada horonla kutlama yaptı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDIMedical Park Stadyumu'nda hakemin bitiş düdüğü ile birlikte fenalaşan 2 kişiye sağlık görevlileri müdahale etti. 2 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Stadyumda anonslar yapılarak fenalaşanlara sağlık ekiplerinin müdahale edebilmesi için taraftarların protokol tirbünü önünde alan açması istendi.AVCI İLE 535 GÜNDE ŞAMPİYONLUĞATrabzonspor'da 10 Kasım 2021'de göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, 535 günde bordo-mavililerin şampiyonluk hasretini sonlandırdı. Trabzonspor, Avcı yönetiminde 67 karşılaşmada 40 galibiyet, 22 beraberlik sadece 5 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer bu süreçte Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Trabzonspor A takım kadrosundaki 35 oyuncudan 23'ü hayatının ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı.AĞAOĞLU'NUN ÜÇÜNCÜ KUPASITrabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, üçüncü döneminde üçüncü kupasını kazandı. 4 yıldır bordo-mavili camiaya başkanlık yapan Ağaoğlu, bu süreçte müzesine Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı götürmüştü.

Trabzon'da büyük sevinç
Trabzon'da büyük sevinç
Trabzon'da büyük sevinç
Trabzon'da büyük sevinç
Trabzon'da büyük sevinç
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Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzon'da büyük sevinç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da büyük sevinç - Son Dakika
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