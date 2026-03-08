Trabzon\'da kadın hakemlere 8 Mart jesti

Trabzon'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla oynanan Maçka Belediyespor- Ortahisar FK karşılaşması öncesinde kadın hakemlere çiçek takdim edildi.

Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'nda oynanan Maçka Belediyespor - Ortahisar FK karşılaşması öncesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan kadın hakemlere çiçek verildi.

Futbolcular ve kulüp yetkilileri tarafından takdim edilen çiçekler sonrası kadın hakemler kısa süreli şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Tribünlerde bulunan taraftarlar da alkışlarla etkinliğe destek verdi. Kadın hakemlere verilen çiçekler sonrası sahada samimi görüntüler oluşurken, karşılaşma daha sonra seremoninin ardından başladı. Etkinlik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekmesi açısından takdir topladı. - TRABZON