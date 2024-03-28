Trabzon'da siyasi parti temsilcileri TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Trabzon'da siyasi parti temsilcileri TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti

Trabzon\'da siyasi parti temsilcileri TSYD Trabzon Şubesi\'ni ziyaret etti

Trabzon'da AK Parti ve İYİ Parti temsilcileri, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, AK Parti Trabzon milletvekilleri, ilçe başkanı ve belediye başkan adayları ile İYİ Parti belediye başkan adayları yer aldı. TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Trabzon ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

28.03.2024 15:09  Güncelleme: 15:12
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Trabzon'da siyasi parti temsilcileri, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

TSYD Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi ve AK Parti Ortahisar Belediye Başkan adayı Ergin Aydın ile İYİ Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhammet Erkan ve İYİ Parti Ortahisar Belediye Başkan adayı Veysel Kurtoğlu, 14 Mart'ta gerçekleştirilen olağan genel kurulda yeniden göreve seçilen Selçuk Kılıç ve yönetimine, Papara Park Stadı'ndaki dernek binasında hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Kılıç, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hafta sonu yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Trabzon ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzon'da siyasi parti temsilcileri TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da siyasi parti temsilcileri TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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