Trabzon'da Spor Tırmanış Küçükler C, D, E 2022 Bölge Yarışması düzenlendi

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Trabzon'da Spor Tırmanış Küçükler C, D, E (Boulder) 2022 Bölge Yarışması düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de kapalı alanda kurulan en büyük tırmanma duvarının bulunduğu Yomra Spor Kompleksi'nde 3 kategoride düzenlenen yarışmalarda Trabzon, Samsun, Rize, Malatya, Van ve Diyarbakır'dan gelen sporcuların mücadele ettiği belirtildi.

Yarışmada başarı göstererek ilk 6'ya giren sporcuların, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde ettiği aktarılan açıklamada, yarışmaya sporseverlerin de ilgi gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner, küçük yarışmacıların büyük ustalıkla hünerlerini gösterdiğini ifade etti.

Çetiner, küçük sporcuların performanslarının gelecek için ümit verici olduğunu vurgulayarak, "Çok başarılı sporcular yetişiyor, yakın gelecekte ulusal ve uluslararası yarışmalarda ülkemizin söz sahibi olacağından hiç kuşkumuz yok. Emeği geçenleri kutluyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ise olimpik ölçülerdeki tırmanma duvarının önemli bir turnuvaya ev sahipliği yaptığını belirtti.

Başar, son yıllarda artan tırmanma duvarı sayısı ile bu branşa ilginin sürekli artığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çocuklarını spora yönlendiren veliler başta olmak üzere antrenör ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Burada dereceye girenler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek. Hepsi madalyaya aday, başarılı sporcuları keyifle izledik."