Trabzon\'da Sporla Turizm Buluştu

02.03.2026 12:07
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon'un tarihi noktalarında spor gösterileri düzenleyerek turizmi destekledi.

Trabzon'un önemli turizm noktaları, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında farklı spor branşlarının gösterilerine sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Sporla Şehrini Keşfet" projesi kapsamında, Sümela Manastırı, Uzungöl, Ayasofya Camisi, Atatürk Köşkü, Çal Mağarası ve Şahinkaya gibi kentin simge noktalarında spor gösterileri düzenlendi.

Judodan boksa, tekvandodan güreşe farklı branşlardaki etkinliklerle hem sporun farklı dalları tanıtıldı hem de Trabzon'un doğal ve tarihi güzellikleri ön plana çıkarıldı.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, AA muhabirine, projedeki hedefin, spor branşlarını öne çıkararak şehrin turizm açısından bilenen destinasyonlarını sporla bütünleştirmek olduğunu söyledi.

Trabzon'un turizm destinasyonlarında spor etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Arıcıoğlu, "Sümela Manastırı, Ayasofya Camisi, Uzungöl, Çal Mağarası, Şahinkaya Tırmanış Alanı gibi birçok alanda çekimler yaptık. Judocularımız, tekvandocularımız, karatecilerimiz, boksörlerimiz, güreşçilerimiz bu alanlarda gösteri yaptılar. Amaç hem spor branşını öne çıkarmak hem de şehrin önemli noktalarını Türkiye'ye tanıtmaktı. Trabzon'un çok güzel yerleri var. Bunu birçok insan biliyor ama biz de buna sporla katkı sunmak istedik." diye konuştu.

"Çocuklarımızın spor yapmasını istiyoruz"

Projenin spor branşlarının tanınırlığına ve sporcu sayısının artmasına katkı sağladığına dikkati çeken Arıcıoğlu, yeni etkinlik ve projelerle spor salonlarını ve sahaları daha fazla doldurmak istediklerini ifade etti.

Arıcıoğlu, çocukları spora teşvik etmek istediklerini vurgulayarak "Çocuklarımızın spor yapmasını istiyoruz. Bu konuyu önemsiyoruz çünkü spor koordinasyon, kondisyon, iş birliği ve dayanışma gibi birçok özelliği içinde barındırıyor. Çocuklarımızın bu özellikleri kazanmalarını, sağlıklı olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzon'da 50'nin üzerinde spor branşının yapıldığı bilgisini veren Arıcıoğlu, kış sporları hariç kentte hemen hemen bütün federasyonların faaliyetlerinin bulunduğunu anlattı.

Arıcıoğlu, Trabzon'un güzel, spor altyapısı ve kültürü çok gelişmiş bir şehir olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

