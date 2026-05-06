Trabzon'daki Boks Maçı Olaylı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'daki Boks Maçı Olaylı Bitti

Trabzon\'daki Boks Maçı Olaylı Bitti
06.05.2026 03:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli boksör Erhan Kalkan, Rus rakibiyle yaşanan kargaşadan dolayı üzgün olduğunu belirtti.

TRABZON'da dünkü olaylı boks müsabakasının ardından milli boksör Erhan Kalkan, açıklama yaptı. Yaşanalar nedeniyle üzgün olduğunu belirten Kalkan, "Olayın başında Rus sporcunun hocasının o şekilde gelip, köşemize doğru yaptığı hareket olayı o duruma getirdi. Yaşananlardan ötürü üzgünüz, keşke yaşanmasaydı" dedi.

Trabzonlu milli boksör Emirhan Kalkan, UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için dün akşam saatlerinde Rus rakibi Sergei Gorokhov ile Beşirli Spor Salonu'nda kurulan ringde karşı karşıya geldi. Mücadelenin 3'üncü raundunda iddiaya göre, Rus ekibi rakiplerine harekette bulununca ringde tansiyon bir anda yükseldi. Yaşanan gerginlik, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sandalyelerin kullanıldığı, tekme ile yumrukların atıldığı kavgaya özel güvenlik personeli güçlükle müdahale etti. Ringe çıkan onlarca kişinin karıştığı kavga nedeniyle karşılaşma yarıda kaldı.

Kavgaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtilirken, yaşananlar ise cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde; ringe plastik sandalyelerin fırlatıldığı, tekme ve yumruklarla birbirlerine giren kalabalığa görevlilerin güçlükle müdahale ettiği, salon hoparlörlerinden de sakin olunması yönünde anonslar yapıldığı anlar yer aldı.

MİLLİ BOKSÖREDEN AÇIKLAMA

Boksör Emirhan Kalkan, dün yaşanan olaylara ilişkin sanal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu. Olayların başlangıç noktasının Rus köşesinden maç başında gelen sportmenlik dışı hareketler olduğunu ifade eden Kalkan, "Sağlık durumum gayet iyi bir problemim yok. İlk rauntta aldığım kafa ve diresek darbelerinden dolayı alnıma 4 dikiş atıldı. Olan olaylardan dolayı çok üzgünüm, keşke yaşanmasaydı. Öyle bir durumda Rus rakibin hocasının bizim köşemizde ne işi var? Koşarak geliyor ve hareket yapıyor. Böyle ortamlarda bir kıvılcım ortamı böyle alevlendirebiliyor. Bu sporda kazanmak da var kaybetmek de. Yapacak bir şey yok. Nasibimizde bu varmış. Dünyadaki birçok boksör yenilebiliyor. Yenilmeyen çok az boksör var. Bunlar olabilen şeyler ama maalesef durum böyle oldu. İnsanlara güzel bir maç seyrettirmek istedim. Hiçbir zaman sahte maçtan yana olmadık" dedi.

'DÜŞTÜĞÜMÜZ YERDEN KALMASINI BİLİRİZ'

Salonu kapasitesi üzerinde dolduran herkese teşekkür eden Kalkan, "Hiçbir maçtan kaçmadık. Çevremizde olan ve boksun içerisinde olan herkes bunu biliyor. Nasip işte. Olmadı. Ters bir yumruk aldım. Bunlar nasipte olan şeyler. Salon kapasitesinden fazla doluydu. Bu kadar kalabalık olacağını beklemiyorduk. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Dostlarımız salonu doldurdu. Biz inançlı insanlarız, hayırlısı Allah'tan. Bundan sonra yolumuza bakacağız. Keşke yaşanmasaydı. Olabilecek şeyler. Düştüğümüz yerden kalmasını biliriz. Olayın başında Rus sporcunun hocasının o şekilde gelip, köşemize doğru yaptığı hareket olayı o duruma getirdi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon'daki Boks Maçı Olaylı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 06:07:18. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon'daki Boks Maçı Olaylı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.