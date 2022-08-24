Galatasaray seyircisi Trabzon'da tribüne alınmayacak - Son Dakika
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Galatasaray seyircisi Trabzon'da tribüne alınmayacak

24.08.2022 15:13
Galatasaray seyircisi Trabzon'da tribüne alınmayacak

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçında deplasman takımı seyircilerinin tribüne alınmayacağını açıkladı.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor- Galatasaray maçında deplasman takımı seyircilerinin tribüne alınmayacağını açıkladı.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı bugün Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı. Trabzon Valiliği'nde yapılan toplantıda, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maç ile ilgili misafir takım seyircilerinin tribüne alınmaması kararlaştırıldı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Trabzonspor, Galatasaray, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray seyircisi Trabzon'da tribüne alınmayacak - Son Dakika

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