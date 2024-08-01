Trabzon Of Kaymakamı, güreş şampiyonunu tebrik etti

Spor

Trabzon'un Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, U11-U13 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 57 kiloda şampiyon olan Berat Efe Keskin'i tebrik etti.

Demirer, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel, antrenör Yusuf Emre Örnek, Of Gençlik Spor Müdürlüğü Güreş Takımı sporcusu Keskin ve ailesini makamında kabul etti.

Kaymakam Demirer, altınla ödüllendirdiği başarılı sporcuyu kutlayarak, "İlçemiz adına gurur verici bir başarı. İnşallah ileride daha büyük başarılarla ülke sporuna önemli katkılarda bulunur. Rabbim yolunu, bahtını açık etsin." dedi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel ise her zaman yanlarında olan Kaymakam Demirer'e teşekkür etti.