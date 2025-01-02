Spor

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü dolayısıyla organize edilen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 23 Şubat'ta yapılacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince organize edilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Trabzon Valiliği tarafından desteklenen yarı maraton her yaş ve seviyeden koşucunun katılımına açık olacak.

"Her Adımda Barışa Koş" sloganıyla yapılacak yarı maratonda, 21K uluslararası maratonu, 10K çeyrek maratonu, 4K halk koşusu ve çocuk koşusu parkurları yer alacak.

Organizasyonda yer almak isteyenler 'yarimaraton.trabzon.bel.tr' sitesini ziyaret ederek 18 Şubat tarihine kadar kayıt olabilecek.