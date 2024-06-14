Trabzonlu 14 yaşındaki judocu Yağmur Yılmaztürk, Avrupa Şampiyonası'na kota alabilmek için çift antrenman yapıyor

Spor

Trabzon'da 9 yaşındayken yeteneği keşfedilen ve judoda Balkan şampiyonluğu kazanan Yağmur Yılmaztürk, Avrupa Şampiyonası'na kota alabilmek için günde çift antrenman yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 5 yıl önce "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında yürütülen çalışmalarda keşfedilen 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Yağmur, katıldığı okullar arası müsabakalarda çeşitli dereceler elde etti.

Ayyıldız Spor Kulübünün sporcusu Yağmur, son olarak Karadağ'ın Podgoritsa kentinde 1-2 Haziran'da düzenlenen Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Yağmur, Avrupa Şampiyonası'na kota alabilmek için Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

"Güzel yerlere gelmeyi hedefliyorum"

Yağmur Yılmaztürk, yurt dışında ülkesini temsil etmekten gurur duyduğunu söyledi.

Bu yıl önce Türkiye, ardından Balkan şampiyonu olduğunu ifade eden Yağmur, AA muhabirine, "Umarım daha güzel yerlerde, daha güzel şekilde ülkemi temsil edeceğim. İstiklal Marşı'mızı okutmak çok büyük gururdu. Umarım Avrupa ve dünya şampiyonalarında da marşımızı okutacağım. Bunun için elimden geleni yapıyorum." dedi.

Milli sporcu, judoyu çok sevdiğini dile getirerek, "Bu spor için gerçekten çok emek verdim ve güzel yerlere gelmeyi hedefliyorum. Avrupa ve dünyada ülkemizi en iyi şekilde, birincilikle temsil etmek istiyorum. Bunun için elimden geleni yapıyorum ve yapacağım." ifadelerini kullandı.

Kalaycı: "Başarıları devam edecek"

Ayyıldız Spor Kulübü ve Türkiye Judo Federasyonu Genç Kadınlar Milli Takım Antrenörü Mustafa Kalaycı, sporcusunun başarılarının katlanarak devam edeceğine inandığını vurguladı.

Yağmur'un milli takımdaki başarılı sporculardan olduğuna dikkati çeken Kalaycı, "Judoya 5 yıl önce başlamasına rağmen birçok başarısı var. Bunların biri Türkiye şampiyonluğu. Ardından Balkan şampiyonu oldu. Daha önce Avrupa Kupası'nda Azerbaycan'da ikinci olmuştu. Bu başarılar inşallah daha da büyüyerek devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Sporcuyla judoya başladığı günden beri birlikte çalıştıklarını anlatan Kalaycı, "Judo vücudu zorlayan bir spor ama günde 2 antrenmanla çalışarak bu başarılara ulaştık. Umarım Yağmur, önümüzdeki Avrupa ve dünya şampiyonalarında da bu başarıyı tekrarlayacak." diyerek sözlerini tamamladı.