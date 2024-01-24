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Trabzonlu yüzücü Kırhan Yılmaz Türkiye rekoru kırdı - Son Dakika
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Trabzonlu yüzücü Kırhan Yılmaz Türkiye rekoru kırdı

Edirne'de gerçekleştirilen milli takım seçmelerinde Türkiye rekoru kıran Trabzonlu yüzücü Kırhan Yılmaz, yeni rekorlar için çalışmalarına devam ediyor. Yılmaz, 200 metre karışık stilde kırdığı rekoru daha da geliştirmeyi hedefliyor ve Kuzey Makedonya'da düzenlenecek şampiyonada yarışacak.

Trabzonlu yüzücü Kırhan Yılmaz Türkiye rekoru kırdı
24.01.2024 - 09:41,
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Edirne'de 5-7 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım seçmelerinde Türkiye rekoru kıran Trabzonlu yüzücü Kırhan Yılmaz, yeni rekorlar için çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım seçmelerinde Trabzon Yeşilova Spor Kulübü yüzücüsü Kırhan Yılmaz, 200 metre karışık stilde 02: 06.24'lük derecesiyle 15 yaş Türkiye rekorunu kırmayı başardı. Yılmaz, bugünlerde ise 6-7 Nisan tarihlerinde Kuzey Makedonya'da düzenlenecek şampiyonada yeni rekorlar kırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kırhan Yılmaz: "Hedefim şu an kırdığım bu Türkiye rekorunu daha da geliştirmek"

Kırhan Yılmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine kırdığı rekoru ve çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Kırdığı rekordan dolayı çok mutlu olduğunu belirten genç yüzücü, "Bu zaten hedeflerimden bir tanesiydi. Hocam ile beraber bu rekoru daha fazla geliştirmeyi düşünüyoruz. Seçmelere çok çalışarak disiplinli ve özverili bir şekilde hazırlandım. Antrenmanlarımda hocamın söylediklerini uygulayarak çalıştım. 2017 yılından beri lisanslı yüzücü olarak bu sporu yapıyorum ancak 3 yaşımdan beri yüzüyorum. Bundan sonraki hedefim şu an kırdığım bu Türkiye rekorunu daha da geliştirmek, 2: 05.00 - 2: 04.00 gibi sürelere inmek istiyorum. Avrupa Gençler Şampiyonası'na gitmek istiyorum. 6-7 Nisan 2024'de Kuzey Makedonya'da Multinations Şampiyonası var. Bu şampiyonaya Avrupa'dan bir çok ülke katılıyor. Ben de inşallah o turnuvada olacağım" dedi.

Reha Mazlum: "Trabzon yüzmede her daim adından söz ettirmiştir"

Antrenör Reha Mazlum ise, Kırhan'ın 200 metre karışık serüveninin Slovenya'da başladığını ifade ederek, "Geçtiğimiz kasım ayında orada gerçekleştirilen Central European Countries Turnuvası'nda 200 metre karışık stili 2: 08.02'lik derece ile yüzerek hem Türkiye rekoru kırdı hem de o şampiyonada birinci oldu. Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak milli marşımızı herkese okutmuş oldu. Akabinde Edirne'de yapılan milli takım seçmelerinde yine 200 metre karışık stil yarışında bu sefer yeni Türkiye rekorunu kırdı. Bu sefer 15 yaş Türkiye rekorunu kırmış oldu. Bu sayede Kırhan, milli takıma seçilerek nisan ayında Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek olan Multinations Şampiyonası'na ve temmuz ayında Sırbistan'da düzenlenecek olan Central European Countries turnuvasına katılmaya hak kazandı. Zaten 200 karışık stil Kırhan'ın sevdiği bir yarış, biraz zor olmasına rağmen isteyerek ve kabul ederek yüzdüğü bir yarış. Trabzon yüzmede her daim adından söz ettirmiştir. Buradaki havuzun yaşı itibarıyla yüzme kültürümüz diğer Anadolu illerinden daha ileri seviyededir. Her dönem başarılı sporcularımız hem milli takımda hem ulusal düzeyde olmuştur. Gelecekte de özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri ve Sporcu Eğitim Merkezleri kapsamında çalışan sporcuların ilimize ve ülkemize çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA
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