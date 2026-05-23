Trabzonspor, 10. Ziraat Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
Trabzonspor, 10. Ziraat Kupası'nı Kazandı

23.05.2026 00:37
Kulüp Başkanı Doğan, kupayı kazanan Trabzonspor'un gelecekteki hedeflerini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konya spor'u 2-1 yenerek kupayı kazanan Trabzonspor'un Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, kupa şampiyonluğunu değerlendirdi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor tarihine bir kez daha altın harflerle yazılan büyük bir gururu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

"Cumhuriyetimizin en köklü spor kulüplerinden biri olan Trabzonspor'umuz, 10. Türkiye Kupası zaferiyle yalnızca bir kupa daha kazanmadı, inancın, sabrın, emeğin ve vazgeçmeyen bir camianın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterdi." ifadelerini kullanan Doğan, kazandıkları kupanın kilometrelerce yol gidenlerin, gecesini gündüzüne katanların, yağmurda, soğukta, sıcakta armasının peşinden yürüyenlerin kupası olduğunu vurguladı.

Doğan, Trabzonspor taraftarına bu sezon bir kupa hediye etmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarının altını çizerek, "Bugün bu kupanın üzerinde hepinizin alın teri, sabrı ve duası vardır. Bu büyük başarıda emeği geçen teknik direktörümüz Fatih Tekke'ye, sahada son ana kadar mücadele eden futbolcularımıza, teknik ekibimize, kulüp çalışanlarımıza ve bu yolda omuz omuza yürüdüğüm değerli yönetim kurulu üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir ekonomik bir model içerisinde Trabzonspor'u çalıştırdıklarını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Fatih Tekke hocamızla birlikte, kulübümüzün ruhuna yakışan istikrarlı bir sportif yapılanmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün kazandığımız 10. Türkiye Kupası'nın, önümüzdeki yıllarda kazanacağımız nice kupaların habercisi olmasını diliyorum. Artık önümüzde yeni hedefler, yeni hayaller ve yeni bir yolculuk var. Avrupa'da Trabzonspor'a yakışan bir hikaye yazmak, bu armayı yeniden Avrupa'nın güçlü sahnelerine taşımak istiyoruz. Bunu da yine hep birlikte başaracağız. Büyük Trabzonspor taraftarına sözümüzdür, bu daha başlangıç. Bu arma için yürümeye, mücadele etmeye, daha büyük zaferler için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

23:50
Polemik yaratan görüntü! Trabzonspor'a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
Polemik yaratan görüntü! Trabzonspor'a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
23:32
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş'ın ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
23:24
Ankara'yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP'ye geçecek
Ankara'yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek
23:08
Muhittin Böcek'e kamu zararı davasında ev hapsi
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
23:01
YSK'ya "yerel seçimler iptal edilsin" başvurusu
YSK'ya "yerel seçimler iptal edilsin" başvurusu
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
