Trabzonspor, 15 Ekim'deki KuPS maçı hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü - Son Dakika
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Trabzonspor, 15 Ekim'deki KuPS maçı hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü

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Trabzonspor, 15 Ekim\'deki KuPS maçı hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 1'inci haftasında 15 Ekim'de deplasmanda oynayacağı KuPS maçı hazırlıklarını sürdürdü. Thomas Reis yönetiminde saat 15.00'da yapılan antrenmanda rondo ve dar alanda oyun çalışıldı; yarın 11.00'da yeni antrenman yapılacak.

TRABZONSPOR, UEFA Konferans Ligi'nin 1'inci haftasında, oynayacağı KuPS maçı hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 1'inci haftasında, 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı KuPS maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde saat 15.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirildi.

Bordo mavililer, hazırlıklarına yarın saat 11.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA
Thomas ReisTrabzonsporKonferansSporSon Dakika

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