Trabzonspor 15 yıl sonra Avrupa'da en farklı galibiyetini aldı - Son Dakika
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Trabzonspor 15 yıl sonra Avrupa'da en farklı galibiyetini aldı

14.10.2022 13:25
Trabzonspor 15 yıl sonra Avrupa'da en farklı galibiyetini aldı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü haftasında Fransa'nın Monaco takımını 4-0 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa da, 15 yıl sonra en farklı galibiyetini elde etti.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü haftasında Fransa'nın Monaco takımını 4-0 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa da, 15 yıl sonra en farklı galibiyetini elde etti. Abdullah Avcı ise bordo-mavililerin başında Avrupa da ikinci galibiyetini aldı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Monaco ile karşılaşan bordo-mavililer, Avrupa kupalarında 145 karşılaşma oynadı. Söz konusu maçlarda 52 galibiyet, 37 beraberlik, 56 yenilgi aldı.

UEFA'da galibiyetlerde öne geçti

Trabzonspor, Monaco takımı ile oynadığı maçla birlikte UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adı altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 91. maçına çıktı. Sahadan rakibi karşısında 4-0'lık sonuçla ayrılan Karadeniz ekibi, galibiyet sayısında da öne geçti. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 91 maçın 35'nde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 34 maçta ise yenildi. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 125 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 126 gol gördü.

15 yıl sonra gelen en farklı galibiyet

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 145 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı. Bordo-mavililer, evinde ağırladığı Fransız ekibi karşısında ise sahadan 4-0'lık sonuçla ayrılarak 15 yıl sonra Avrupa'daki en farklı galibiyetini almış oldu.

Avcı, ikinci galibiyetini aldı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ve UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere 10 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 5 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti. Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlubiyet alırken sahasında da 0-0'lık sonuçla kupaya veda etti. Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi grup ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımı karşısında 3-2, ikinci maçta Sirbistan'ın Kızılyıldız takımını sahasında 2-1 mağlup etti. Üçüncü maçta ise deplasmanda Fransa'nın Monaco takımı karşısında 3-1 mağup olah bordo-mavililer evinde ise rakibini 4-0 mağlup etmeyi başaran Trabzonspor, Avcı döneminde ikinci galibiyetini aldı. - TRABZON

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Abdullah Avcı, Avrupa karnesine tarih yazdı Abdullah Avcı, Avrupa karnesine tarih yazdı Trabzonspor-Monaco maçının ardından Trabzonspor-Monaco maçının ardından
Kaynak: İHA

Trabzonspor, Karadeniz, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor 15 yıl sonra Avrupa'da en farklı galibiyetini aldı - Son Dakika

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