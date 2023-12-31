Trabzonspor, 2022\'deki şampiyonluktan sonra hareketli bir dönem geçirdi

Trabzonspor, 2022 yılında 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verirken 2023'te hareketli bir dönem geçirdi.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 81 puanla zirvede tamamlayarak şampiyonluğu elde eden, Süper Kupayı müzesine götüren bordo-mavililer, 2023 yılında ise taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Başarısız sonuçların ardından 2023'te kulüpte olağanüstü genel kurula gidilirken başkan ve teknik adam değişti.

Trabzonspor'da özellikle mart ayında hareketli günler yaşandı. 2 Mart'ta bordo-mavili kulübün yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı alırken 3 Mart'ta da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa etti.

Bordo-mavili takım, 4 Mart'ta Hangi Kredi Ümraniyespor karşısında kendi evinde 2-1 kaybederek, 38 puanla 6. sırada yer alıp lider Galatasaray'ın 19 puan gerisine düştü.

Bu maçın ardından kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile bir görüşme yapan teknik direktör Abdullah Avcı, şampiyonluk yaşattığı bordo-mavili takımda 7 Mart'ta görevi bıraktı ve yardımcısı Orhan Ak, göreve devam etti.

Doğan, başkanlığa seçildi

Trabzonspor, 26 Mart'ta sandık başına gitti. Kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan, tek aday olarak girdiği seçimde başkanlık görevine getirildi.

Doğan, bordo-mavili kulübün 18. başkanı olarak göreve seçildikten sonra kolları sıvadı. Yönetim kurulu ilk olarak 27 Mart'ta Orhan Ak ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladığını duyurdu.

Ancak Orhan Ak ile 2 lig maçında birer galibiyet, mağlubiyet alan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne elenen bordo-mavili takımda ayrılık erken yaşandı. Ak, Ankaragücü maçının ardından 4 Nisan'da istifa ettiğini açıkladı.

Daha sonra geçici olarak takımın başına getirilen dönemin Futbolcu İzleme Direktörü İhsan Derelioğlu ile 2 maça çıkan Karadeniz ekibi, 18 Nisan'da Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'yı 2,5 yıllığına takımın başına getirdi.

Bjelica dönemi de kısa sürdü

Nenad Bjelica ile 18 Nisan 2023'te 2,5 yıllık anlaşmaya varan bordo-mavili kulüp, Hırvat teknik adam ile 177 gün sonra yollarını ayırdı.

Karadeniz ekibi, geçen bu sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 8'er galibiyet, mağlubiyet alırken şampiyonluk yarışından erken koptu.

Abdullah Avcı, ikinci kez takımın başında

Bjelica'nın ardından Trabzonspor'da şampiyonluk yaşatan Abdullah Avcı, ikinci kez göreve getirildi. Bordo-mavili kulüp, 12 Ekim'de göreve getirilen Abdullah Avcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı ile 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 18 puan topladı, 2 puan ortalaması yakaladı.

Geçen sezon ve bu sezon ligdeki durum

Trabzonspor, 2023 yılı içerisinde geçen sezonu 36 maçta elde ettiği 57 puanla 6. sırada tamamlarken Avrupa kupalarına da katılma başarısı gösteremedi.

Bordo-mavililer, bu sezon ise 17 maçta topladığı 30 puanla 3. sırada kendine yer bulurken lider Fenerbahçe ve averajla ikinci sırada bulunan Galatasaray'ın 14 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Toplam 43 maça çıktı

Trabzonspor, 2023'te 43 resmi karşılaşma oynadı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 22 galibiyet, 17 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak arzu ettiği sonuçların uzağında kaldı.