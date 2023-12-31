 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzonspor, 2022'deki şampiyonluktan sonra hareketli bir dönem geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, 2022'deki şampiyonluktan sonra hareketli bir dönem geçirdi

Trabzonspor, 2022 yılında şampiyonluk yaşadıktan sonra 2023'te başkan ve teknik adam değişikliği yaşadı. Takım, başarısız sonuçlarla hayal kırıklığı yarattı ve liderlik yarışından erken koparak 6. sıraya geriledi. Ancak Abdullah Avcı'nın ikinci kez göreve gelmesiyle takımın performansı biraz toparlandı.

Trabzonspor, 2022\'deki şampiyonluktan sonra hareketli bir dönem geçirdi
31.12.2023 - 11:25,
Abone Ol

Trabzonspor, 2022 yılında 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verirken 2023'te hareketli bir dönem geçirdi.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 81 puanla zirvede tamamlayarak şampiyonluğu elde eden, Süper Kupayı müzesine götüren bordo-mavililer, 2023 yılında ise taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Başarısız sonuçların ardından 2023'te kulüpte olağanüstü genel kurula gidilirken başkan ve teknik adam değişti.

Trabzonspor'da özellikle mart ayında hareketli günler yaşandı. 2 Mart'ta bordo-mavili kulübün yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı alırken 3 Mart'ta da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa etti.

Bordo-mavili takım, 4 Mart'ta Hangi Kredi Ümraniyespor karşısında kendi evinde 2-1 kaybederek, 38 puanla 6. sırada yer alıp lider Galatasaray'ın 19 puan gerisine düştü.

Bu maçın ardından kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile bir görüşme yapan teknik direktör Abdullah Avcı, şampiyonluk yaşattığı bordo-mavili takımda 7 Mart'ta görevi bıraktı ve yardımcısı Orhan Ak, göreve devam etti.

Doğan, başkanlığa seçildi

Trabzonspor, 26 Mart'ta sandık başına gitti. Kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan, tek aday olarak girdiği seçimde başkanlık görevine getirildi.

Doğan, bordo-mavili kulübün 18. başkanı olarak göreve seçildikten sonra kolları sıvadı. Yönetim kurulu ilk olarak 27 Mart'ta Orhan Ak ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladığını duyurdu.

Ancak Orhan Ak ile 2 lig maçında birer galibiyet, mağlubiyet alan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne elenen bordo-mavili takımda ayrılık erken yaşandı. Ak, Ankaragücü maçının ardından 4 Nisan'da istifa ettiğini açıkladı.

Daha sonra geçici olarak takımın başına getirilen dönemin Futbolcu İzleme Direktörü İhsan Derelioğlu ile 2 maça çıkan Karadeniz ekibi, 18 Nisan'da Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'yı 2,5 yıllığına takımın başına getirdi.

Bjelica dönemi de kısa sürdü

Nenad Bjelica ile 18 Nisan 2023'te 2,5 yıllık anlaşmaya varan bordo-mavili kulüp, Hırvat teknik adam ile 177 gün sonra yollarını ayırdı.

Karadeniz ekibi, geçen bu sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 8'er galibiyet, mağlubiyet alırken şampiyonluk yarışından erken koptu.

Abdullah Avcı, ikinci kez takımın başında

Bjelica'nın ardından Trabzonspor'da şampiyonluk yaşatan Abdullah Avcı, ikinci kez göreve getirildi. Bordo-mavili kulüp, 12 Ekim'de göreve getirilen Abdullah Avcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı ile 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 18 puan topladı, 2 puan ortalaması yakaladı.

Geçen sezon ve bu sezon ligdeki durum

Trabzonspor, 2023 yılı içerisinde geçen sezonu 36 maçta elde ettiği 57 puanla 6. sırada tamamlarken Avrupa kupalarına da katılma başarısı gösteremedi.

Bordo-mavililer, bu sezon ise 17 maçta topladığı 30 puanla 3. sırada kendine yer bulurken lider Fenerbahçe ve averajla ikinci sırada bulunan Galatasaray'ın 14 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Toplam 43 maça çıktı

Trabzonspor, 2023'te 43 resmi karşılaşma oynadı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 22 galibiyet, 17 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak arzu ettiği sonuçların uzağında kaldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Teknik Direktör, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, 2022'deki şampiyonluktan sonra hareketli bir dönem geçirdi - Son Dakika


12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:56
Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan 'fantezi' savunması Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20
Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti

Son Dakika
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:56 Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20 Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 12:46:28. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, 2022'deki şampiyonluktan sonra hareketli bir dönem geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement