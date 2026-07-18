Trabzonspor 2026-2027 Hazırlıklarına Devam Ediyor

TRABZONSPOR, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Geçiş oyunu ile devam eden antrenman, taktiksel çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.