Trabzonspor 2026-2027 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Trabzonspor 2026-2027 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor 2026-2027 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
10.07.2026 21:04
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Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı, yarın çift antrenman yapacak.

TRABZONSPOR, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Bordo-mavili ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün saat 18.00'de teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yapan futbolcular, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dayanıklılık ve dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA

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