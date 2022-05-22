Trabzonspor: 3-1 - Son Dakika
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Trabzonspor: 3-1

22.05.2022 17:57
Trabzonspor: 3-1

STAT: Başakşehir Fatih TerimHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Erdinç SezertamMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan- Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci (Dk. 62 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler (Dk. 78 Salih Uçan), Aleksic (Dk. 78 Deniz Türüç), Trezeguet (Dk.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Erdinç Sezertam

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan- Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci (Dk. 62 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler (Dk. 78 Salih Uçan), Aleksic (Dk. 78 Deniz Türüç), Trezeguet (Dk. 90 Ömer Ali Şahiner), Okaka (Dk. 90 Chadli)TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır- Dorukhan Toköz, Ahmetcan Kaplan, Hugo (Dk. 46 Hüseyin Türkmen), İsmail Köybaşı (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Berat Özdemir (Dk. 46 Djaniny), Siopis (Dk. 83 Koita), Bakasetas, Visca (Dk. 71 Kouassi), Nwakaeme, CorneliusGOLLER: Dk. 11 Okaka, Dk. 31 Epureanu, Dk. 42 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir) - Dk. 59 Nwakaeme (Trabzonspor)SARI KARTLAR: Okaka, Serdar Gürler (Medipol Başakşehir) Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Medipol Başakşehir sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Okaka, 31'inci dakikada Epureanu ve 42'nci dakikada Serdar Gürler kaydetti. Trabzonspor'un karşılaşmadaki tek golü ise 59'uncu dakikada Nwakaeme'den geldi. Bu sonuçla ligi 4'üncü sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2'nci Ön Eleme Turu'ndan katılacak. 11'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Mahmut Tekdemir ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Okaka'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.31'inci dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Serdar Gürler ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.42'nci dakikada Başakşehir bir gol daha buldu. Hızlı gelişen ev sahibi atağında topla hızlı rakip sahaya geçen Trezeguet, ceza sahasına hareketlenen Serdar Gürler'i düşündü. Bakasetas'ın kafasından seken top, sağ çaprazda Serdar Gürler'in önünde kaldı. Serdar, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlara gönderdi: 3-0.Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.47'nci dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın uzak mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.59'uncu dakikada Trabzonspor farkı 2'ye indirdi. Sağ kanatta topla buluşan Visca, çizgiye kadar inip ortasını yaptı. Ön direkte Hüseyin Türkmen'in kafayla aşırttığı top Başakşehir savunmasına da çarparak Nwakaeme'ye geldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Volkan müdahale etse de hakem Atilla Karaoğlan, topun içerden çevrildiği söyledi ve orta noktayı gösterdi: 3-1.76'ncı dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Nwakaeme'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.82'nci dakikada ceza sahası için sağ tarafında topla buluşan Kouassi, ortasını yaptı. Djaniny'in kafa vuruşunda kaleci Volkan bir kez daha gole izin vermedi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

- İstanbul
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Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkını elde etti Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkını elde etti Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: DHA

Serdar Gürler, Trabzonspor, Başakşehir, Karaoğlan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor: 3-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor: 3-1 - Son Dakika
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