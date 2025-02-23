Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK - Son Dakika
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Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

23.02.2025 21:59
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- Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)

TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Banza, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-0

77. dakikada Sorescu'nun ceza sahasına ortasında Semih Güler kafayla topu ağlara gönderdi. 3-1

84. dakikada Malheiro'nun ceza sahası içinde Lungoyi, düşürmesi sonucu hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

85. dakikada beyaz noktanın başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere yolladı. 3-2

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Erkan Akbulut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Okay Yokuşlu dk. 69), Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy (Hüseyin Türkmen dk. 79), Lundstram, Visca (Arif Boşluk dk. 87), Zubkov, Sikan (Cham dk. 79), Banza (Enis Destan dk. 69)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Serdar Saatçi, Ali Şahin Yılmaz, Ozan Tufan, Cihan Çanak

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gaziantep FK: Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ (Kenan Kodro dk. 88), Anel Husic, Daubin (Ogün Özçiçek dk. 24), Maxim, Sorescu, Ndiaye (Semih Güler dk. 63), Kozlowski, Okereke (Lungoyi dk. 64), Halil Dervişoğlu (Boateng dk. 63)

Yedekler: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Ömürcan Artan, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Banza (dk. 45+2 ve 57), Visca (dk. 45+5) (Trabzonspor), Semih Güler (dk. 77), Maxim (dk. 85 pen.) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Savic (Trabzonspor), Anel Husic (Gaziantep FK)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK - Son Dakika

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