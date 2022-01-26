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Trabzonspor 3 futbolcusunu da transfer ettiler - Son Dakika

Trabzonspor 3 futbolcusunu da transfer ettiler

26.01.2022 21:31

Trabzonspor transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer, Bursaspor'dan Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'i kadrosuna kattı. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan bildirimde, 3 futbolcu için toplam 29 milyon lira ödeneceği belirtildi.

Süper Lig'de açık ara şampiyonluk koltuğunda oturan Trabzonspor, devre arası transfer döneminde adeta şov yapıyor. Kadrosuna şu ana kadar Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Puchacz, Kouassi ve Enis Destan'ı katan bordo-mavililer, Bursaspor'un 3 genç yıldızını da renklerine bağladığını açıkladı.

ŞARTLARA BAĞLI OLARAK 3 MİLYON LİRA PRİM ÖDENECEK

Trabzonspor, Bursaspor'dan Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'i kadrosuna kattı. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, "Bursaspor Kulübü'nün profesyonel futbolcuları; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in Kulübümüze transferi konusunda Bursaspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. 24.01.2022 tarihinde yapılan anlaşmaya göre; Bursaspor Kulübü'ne sözleşmeler fesih bedeli olarak taksitler halinde 29.000.000.-TL ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre Bursaspor Kulübüne ayrıca, şarta bağlı prim olarak 3 milyon TL ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Enis Destan, Bursaspor, Spor, Son Dakika

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