Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Kasımpaşa'nın profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Kasımpaşa, Evren, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat ile görüşmelere başladı - Son Dakika

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