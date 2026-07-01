Trabzonspor 4 Yeni Transferle Güçleniyor - Son Dakika
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Trabzonspor 4 Yeni Transferle Güçleniyor

01.07.2026 13:39
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Trendyol Süper Lig için Trabzonspor, 4 futbolcuyu kadrosuna katarak transfer çalışmalarına hız verdi.

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonuna güçlü bir kadro ile girmeyi hedefleyen Trabzonspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, aynı gün içerisinde Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu, Thierry Darnel Karadeniz ve Samet Akaydın transferlerini resmen duyurarak KAP'a açıklamalar yaptı. Trabzonspor, orta saha oyuncusu Melih Kabasakal'ın transferi için Gaziantep FK ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, transfer karşılığında KDV dahil 22 milyon 500 bin TL bonservis bedelini 3 taksit halinde ödeyecek. Tecrübeli futbolcu ile kulüp opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2026-2027 futbol sezonunda 30 milyon 575 bin TL garanti ücret, 2027-2028 futbol sezonunda 37 milyon 628 bin TL garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkı Trabzonspor tarafından kullanılması halinde ise 2028-2029 futbol sezonunda 43 milyon 672 bin 500 TL garanti ücret ödeneceği açıklandı.

Metehan Mimaroğlu bedelsiz geldi

Serbest oyuncu statüsündeki Metehan Mimaroğlu, Trabzonspor'un yeni transferleri arasına katıldı. Bordo-mavililer, 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı oyuncuya ilk sezon için 27 milyon TL garanti ücret ödeyecek.

Geleceğe yatırımı Thierry Karadeniz

Trabzonspor, genç oyuncu Thierry Karadeniz'i 5 yıllığına kadrosuna bağladı. Serbest statüde transfer edilen futbolcuya her sezon 80 bin Euro garanti ücret verilecek. Ayrıca oyuncuya 80 bin Euro imza parası ödenecek.

Savunmaya Samet Akaydın takviyesi

Bordo-mavililer, milli stoper Samet Akaydın ile opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli savunmacı, sözleşmesi kapsamında ilk iki sezonda toplam 97 milyon 375 bin TL garanti ücret kazanacak. Opsiyon hakkının kullanılması halinde, 2028-2029 futbol sezonunda 60 milyon 100 bin TL garanti ücret ödenecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor 4 Yeni Transferle Güçleniyor - Son Dakika

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