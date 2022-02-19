Trabzonspor 9 eksikle Alanya'ya gitti

Spor Toto Süper Lig'de zirvenin sahibi Trabzonspor, 26'ncı haftada deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşma için Alanya'ya hareket etti.

Süper Lig'de 17 haftadır zirvedeki yerini bırakmayan Trabzonspor, ligin 26'ncı haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün yapılan son idmanla tamamladı. Bordo mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 13.30'da karşılaşma öncesi son kez taktik çalıştı. Hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer yarın Alanya Bahçeşehir Okullar Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak müsabaka için hava yoluyla saat 16.30'da Trabzon'dan Alanya'ya hareket etti.

Trabzonspor'un 23 kişiden oluşan Aytemiz Alanyaspor kamp kadrosu şu isimlerden oluştu: Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Muhammet Taha, Serkan Asan, Bruno Peres, Dorukhan Toköz, Puchacz, Vitor Hugo, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen, Murat Cem Akpınar, Berat Özdemir, Siopis, Bakasetas, Yunus Mallı, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Kouassi, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny, Fode Koita