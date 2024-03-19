Trabzonspor'a 2 gol atan Fred'in eşinden ''hamsili'' paylaşım - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor'a 2 gol atan Fred'in eşinden ''hamsili'' paylaşım

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Fred'in eşi Monique Salum, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, ''Ula Hamsi Tuttum Seni'' yer alması ise dikkat çekti.

19.03.2024 13:04  Güncelleme: 13:10
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Trabzonspor'u 3-2 ile geçerek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de karşılaşmaya damga vuran isimlerden Fred'in eşi sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşım yaptı.

FRED'İN EŞİNDEN PAYLAŞIM

Olaylı geçen mücadelenin ardından Fred'in eşi Monique Salum, maç sonunda "Ula Hamsi Tuttum Seni" şarkısıyla bir paylaşım yaptı.

Trabzonspor'a 2 gol atan Fred'in eşinden 'hamsili' paylaşım

BEĞENİ YAĞDI

Monique Salum'un bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlardan binlerce beğeni alırken bazı taraftarlar, "Yenge bu işi biliyor" şeklinde yorumlar yaptı.

Trabzonspor\'a 2 gol atan Fred\'in eşinden \'\'hamsili\'\' paylaşım
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'a 2 gol atan Fred'in eşinden ''hamsili'' paylaşım - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: Ben hamsi yemeyrum daa hahahaha :)) 12 4 Yanıtla
  • ferhat eser: hamsinin asıl adı küçük solucan demektir 9 4 Yanıtla
  • Şükrü null: cezalar gelince ister hamsi ister istavrit tutun 3 5 Yanıtla

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