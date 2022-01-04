Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi şaşırttı!

Edin Visca'nın transferi konusunda Trabzonspor ile Başakşehir yönetimleri anlaştı ancak oyuncu cephesinde henüz son nokta konulmadı. Boşnak yıldızın menajeri Nedim Hrapovic yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı.

"BİRKAÇ KULÜPLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Edin Visca'nın menajeri Nedim Hrapovic, Ajansspor'a konuştu. Visca'nın menajeri, "Trabzonspor dahil birkaç kulüple daha görüşüyoruz. Tekliflerin detayları üzerinde düşünüyoruz. Birkaç gün içerisinde Visca'nın nerede oynayacağı netleşecek" ifadelerini kullandı.