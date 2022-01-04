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Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi şaşırttı! - Son Dakika

Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi şaşırttı!

04.01.2022 18:16
Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi şaşırttı!

Edin Visca'nın menajeri Nedin Hrapovic, yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Trabzonspor'un transferi resmiyete dökmesi beklenirken Hrapovic'ten, "Başka takımlarla görüşüyoruz" açıklaması geldi.

Edin Visca'nın transferi konusunda Trabzonspor ile Başakşehir yönetimleri anlaştı ancak oyuncu cephesinde henüz son nokta konulmadı. Boşnak yıldızın menajeri Nedim Hrapovic yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı.

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"BİRKAÇ KULÜPLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Edin Visca'nın menajeri Nedim Hrapovic, Ajansspor'a konuştu. Visca'nın menajeri, "Trabzonspor dahil birkaç kulüple daha görüşüyoruz. Tekliflerin detayları üzerinde düşünüyoruz. Birkaç gün içerisinde Visca'nın nerede oynayacağı netleşecek" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor, Başakşehir, Edin Visca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi şaşırttı! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi şaşırttı! - Son Dakika
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