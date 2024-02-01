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Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün Hull City'ye transferini duyurdu - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün Hull City'ye transferini duyurdu

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür\'ün Hull City\'ye transferini duyurdu

Trabzonspor Kulübü, Abdülkadir Ömür'ün İngiltere Championship ekibi Hull City'ye transferinde anlaşma sağlandığını duyurdu. Hull City, oyuncu ile sözleşmesi devam ettiği süre boyunca İngiltere Premier Lig'e çıkması halinde kulübe ekstra bir ödeme yapacak. Ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe kiralanması veya kesin transferinin gerçekleşmesi durumunda da Trabzonspor'a transfer bedelinin bir kısmı ödenecek. Öte yandan, Trabzonspor ile Abdülkadir Ömür arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedildi ve oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

01.02.2024 19:03
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Trabzonspor Kulübü, Abdülkadir Ömür'ün İngiltere Championship ekibi Hull City'ye transferinde anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Abdülkadir Ömür'ün, Hull City'ye kesin transferi konusunda anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, sözleşme fesih bedeli olarak Hull City'nin 2 milyon 500 bin avro ödeme yapacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Anlaşma kapsamında Hull City, oyuncu ile sözleşmesi devam ettiği süre boyunca İngiltere Premier Lig'e çıkması halinde kulübümüze 2 milyon 500 bin avro daha ödeme yapacaktır. Ayrıca, kulübümüze, oyuncunun bir başka kulübe kiralanması ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 50'si ödenecektir. Yine anlaşma uyarınca, oyuncunun Türkiye'ye transferi durumu söz konusu olması halinde öncelik hakkı kulübümüze ait olacaktır."

Öte yandan Trabzonspor'un KAP'a bildirdiği bir diğer açıklamada da "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür arasındaki 31.05.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün Hull City'ye transferini duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün Hull City'ye transferini duyurdu - Son Dakika
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