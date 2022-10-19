İlk 8 haftada sadece 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, daha sonra sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik yaşadı.

Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Abdullah Avcı idaresinde eski puan ortalamalarının gerisinde kaldı - Son Dakika

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