Trabzonspor, Abdullah Avcı idaresinde eski puan ortalamalarının gerisinde kaldı - Son Dakika
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Trabzonspor, Abdullah Avcı idaresinde eski puan ortalamalarının gerisinde kaldı

19.10.2022 11:06
Trabzonspor, Abdullah Avcı idaresinde eski puan ortalamalarının gerisinde kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası itibarıyla 18 puanla 6. sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde puan ortalamasında eski başarılı görüntüsünün gerisinde kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası itibarıyla 18 puanla 6. sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde puan ortalamasında eski başarılı görüntüsünün gerisinde kaldı.

Bordo-mavililer, takımın başında 3. sezonunu geçiren Abdullah Avcı'nın ilk döneminde 2,03, şampiyon olduğu geçen sezon 2,13'lük puan ortalaması yakalarken, bu sezon ilk 10 haftayı 1,8 puan ortalamasıyla tamamladı.

Trabzonspor'da 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve başlayan Abdullah Avcı, ilk maçlarda alınan kötü sonuçları durdurdu.

İlk 8 haftada sadece 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, daha sonra sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik yaşadı.

Trabzonspor, 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde ederken Avcı ile 2,03'lük puan ortalaması elde etti.

Geçen sezon şampiyonluk ortalaması 2,13

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezon şampiyonluğa ulaşırken, en yüksek puan ortalamasını da yakaladı.

Bordo-mavililer, geçen sezon38 haftalık bölümde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 2.13 puan ortalamasına ulaştı.

En düşük bu sezon

Trabzonspor, bu sezon 10 haftalık bölümde karşılaşmaların yarısını kazanabildi.

Karadeniz ekibi, bu sezon 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayıp, 18 puanla ligde 6. sırada yer alırken, 1,8 puan ortalamasıyla Avcı dönemindeki en düşük orana geriledi.

-Geçen sezonun gerisinde

Trabzonspor, geçen sezon 10 haftalık bölümde 7 galibiyet, 3 beraberlikle 24 puan toplayarak lider durumda yer almıştı.

Bordo-mavililer, bu sezon 18 puan ile geçen sezonun 6 puan gerisinde kaldı.

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Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Abdullah Avcı idaresinde eski puan ortalamalarının gerisinde kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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