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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile dış sahada başarılı performansını sürdürüyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile dış sahada başarılı performansını sürdürüyor

Trabzonspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçta Abdullah Avcı yönetimindeki dış saha yenilgisizlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Avcı ile takımın başına geçtikten sonra deplasmanda oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan Trabzonspor, dış sahada daha başarılı bir performans sergiliyor.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile dış sahada başarılı performansını sürdürüyor
02.01.2024 - 11:49,
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Trendyol Süper Lig'de 6 Ocak Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında kazanarak teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci dönemindeki dış saha yenilgisizliğini sürdürme peşinde.

Bordo-mavililer, bu sezon deplasman başarısızlığını teknik direktör Abdullah Avcı'yı ikinci kez takımın başına getirdikten sonra değiştirmeyi başardı.

Ligde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde ilk 4 dış saha maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3 puan elde edebilen bordo-mavililer, Abdullah Avcı idaresinde dış sahada yenilgi görmeyerek daha başarılı performans ortaya koydu.

Avcı ile dış sahada 2,2 puan ortalaması

Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından oynadığı 5 deplasman maçında 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan elde ederek rakip sahada 2,2 puan ortalamasıyla oynadı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz, EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra deplasmanda 3-2, Gaziantep FK'yi de 3-1'lik sonuçla mağlup etti.

Karadeniz ekibi, son olarak ise İstanbulspor karşısında 2-1 önde götürdüğü karşılaşmanın 73. dakikasında rakibin çekilmesi üzerine hükmen galip ilan edildi.

Dış sahada daha fazla puan topladı

Trabzonspor, Avcı yönetiminde deplasmanda iç sahadan daha fazla puan topladı.

Avcı idaresinde 5 dış saha maçında 11 puan toplayan Karadeniz ekibi, iç sahada ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan elde etti.

Avcı ile iç sahada 1,75 puan ortalaması elde eden Karadeniz ekibi, dış saha ortalamasının gerisinde kaldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Trabzonspor, Abdullah Avcı ile dış sahada başarılı performansını sürdürüyor - Son Dakika


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