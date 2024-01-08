 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Abdullah Avcı ile Trabzonspor'da istikrar sağlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Abdullah Avcı ile Trabzonspor'da istikrar sağlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetimindeki ikinci döneminde istikrarlı bir performans sergileyerek yükselişini sürdürüyor. Avcı'nın takımı, 10 maçta 21 puan toplayarak 3. sıraya yükseldi. Ayrıca deplasmanda oynadığı 6 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Abdullah Avcı ile Trabzonspor\'da istikrar sağlanıyor
08.01.2024 - 11:59,
Abone Ol

Trabzonspor, Süper Lig'de arzu ettiği istikrarı, takımın başında ikinci dönemini yaşayan Abdullah Avcı ile yeniden sağlamak istiyor. Deneyimli teknik adam, sergilediği performansla bordo-mavili kulüpteki ilk dönemini hatırlattı.

Trendyol Süper Lig'in 18.haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde yükselişini sürdürüyor. Deneyimli, teknik adam 12 puanla 7. sırada aldığı takımla çıktığı 10 maçta 21 puan toplayarak bordo-mavilileri 33 puanla 3. sıraya taşıdı.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı'dan sonra yardımcısı Orhan Ak ve Nenad Bjelica ile elde edemediği sonuçları deneyimli teknik adamı ikinci kez göreve getirmesiyle yakalalamaya başladı.

Aynı puan ortalaması

Abdullah Avcı, ilk olarak 10 Kasım 2020 tarihinde Trabzonspor'un başına geçmişti. Görev yaptığı ilk 10 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2.10'luk puan ortalamasını yakalamıştı. Deneyimli teknik adam ikinci kez göreve geldiği bordo-mavili takımda aynı sonuçları alarak 2.10'luk puan ortalamasını tekrarlamış oldu.

Bjelica 16 maçta 24 puan, Avcı 10 maçta 21 puan

Geçtiğimiz sezonun son 8. haftasında göreve getirdiği Nenad Bjelica ile Trabzonspor 16 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 8 galibiyet 8 mağlubiyet alarak 1.50 puan ortalaması elde etti. Bordo-mavili takımın başında geçirdiği 176 günde 24 puan topladı.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde ise 10 maçta 21 puan topladı. 11 Ocak'ta sahasında konuk edeceği Samsunspor maçını kazanması halinde Bjelica'nın Karadeniz ekibinin başında topladığı puanı 90 günlük sürede yakalamış olacak.

Deplasmanda kaybetmedi

Trabzonspor, Avcı'nın ikinci döneminde deplasmanda oynadığı 6 maçta ise 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmedi. - TRABZON

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, MKE Ankaragücü, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Teknik Direktör, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Avcı ile Trabzonspor'da istikrar sağlanıyor - Son Dakika


12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var

Son Dakika
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:26 Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00 Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler
11:00 Eşini 10 yerinden bıçaklayan koca, 'Sadakat' indirimiyle tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 13:13:17. #1.13#
SON DAKİKA: Abdullah Avcı ile Trabzonspor'da istikrar sağlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement