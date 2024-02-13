Trabzonspor, Abdullah Avcı ile üçüncü sırayı korudu - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile üçüncü sırayı korudu

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile üçüncü sırayı korudu

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek Süper Lig'in 25. haftasında üçüncü sıradaki yerini korudu. Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, 17 maçta 28 puan toplayarak 1,64 puan ortalamasıyla mücadele etti.

13.02.2024 11:09
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor'u sahasında 2-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde en çok puan cetvelinde üçüncü sırada yer aldı.

Ligde 1 hafta sonra kaptırdığı üçüncülük koltuğunu Atakaş Hatayspor galibiyetiyle 40 puana yükselerek averajla devralan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde üçüncü sırayı rakiplerine fazla bırakmadı.

Karadeniz ekibi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzak ara ilk iki sırada yer aldığı ligde Abdullah Avcı yönetiminde 17 maçlık dönemde 10 haftayı üçüncü sırada kapattı.

Yedinci sırada devralmıştı

Abdullah Avcı, ligin 8. haftasında 12 puanla yedinci sırada devraldığı Trabzonspor'u 15. haftada 26 puanla üçüncü sıraya kadar taşıdı.

Bordo-mavililer, 15. hafta ile birlikte ligde 11 haftanın 10'unda ligde üçüncü sırada, sadece birinde dördüncü sırada yer alarak üst sıralardan uzaklaşmadı.

Bjelica ile en iyi sıralama beşincilik

Trabzonspor, sezona başladığı Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica ile ilk 8 haftada en iyi ligde beşinci sırada yer aldı.

Bordo-mavililer, Bjelica ile ligin 5. ve 7. haftalarında beşinci sırada yer alırken 3 kez yedinci, 1 kez sekizinci, 1 kez onuncu ve 1 kez de on üçüncü sırada yer buldu.

Avcı ile 1,64 puan ortalaması

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde 17 karşılaşma oynarken bu maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

Ligde 17 maçta 28 puan elde eden bordo-mavililer, 1,64 puan ortalamasıyla bu dönemde mücadele etti.

Kaynak: AA

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