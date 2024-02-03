Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş\'a karşı mağlubiyet yaşamadı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde siyah-beyazlı rakibi karşısında hiç mağlubiyet yaşamadı.
Bordo-mavili takım, ikinci dönem takımın başına getirdiği Avcı idaresinde, Beşiktaş karşısında ligde oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Karadeniz ekibi, bu süreçte Beşiktaş deplasmanında 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken kendi evinde ise oynadığı 1 maçta sahadan eşitlikle ayrıldı.
Trabzonspor, 2020-2021, 2021-2022 sezonlarında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1'lik skorlarla mağlup ederken 2022-2023 sezonunda ise 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı tek maçta 2021-2022 sezonunda ise 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.
Avcı ile üç büyük rakiplere karşı maçlar
Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 16 maça çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 4 kez sahadan mağlup ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 23 gol atarken, kalesinde de 23 gol gördü.
Bu sezonki büyük maçlar
Trabzonspor, bu sezon 5. büyük karşılaşmasına Beşiktaş önünde çıkacak.
Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken, Galatasaray'a deplasmanda 2-0, sahasında 5-1 mağlup oldu.
Maçlar ve sonuçlar
Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2020-2021
|Trabzonspor-Galatasaray
|0-2
|2020-2021
|Beşiktaş-Trabzonspor
|1-2
|2020-2021
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|0-1
|2020-2021
|Galatasaray-Trabzonspor
|1-1
|2021-2022
|Trabzonspor-Galatasaray
|2-2
|2021-2022
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|3-1
|2021-2022
|Beşiktaş-Trabzonspor
|1-2
|2021-2022
|Galatasaray-Trabzonspor
|1-2
|2021-2022
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|1-1
|2021-2022
|Trabzonspor-Beşiktaş
|1-1
|2022-2023
|Trabzonspor-Galatasaray
|0-0
|2022-2023
|Beşiktaş-Trabzonspor
|2-2
|2022-2023
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|2-0
|2022-2023
|Galatasaray-Trabzonspor
|2-1
|2023-2024
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|2-3
|2023-2024
|Trabzonspor-Galatasaray
|1-5
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