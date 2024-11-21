Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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